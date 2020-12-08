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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и тринадцать отменили. А в аэропорту Внуково отменили один рейс.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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