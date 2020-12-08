Незаконно возведенный пункт шиномонтажа в Печатниках демонтировали

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Шоссейная улица, вл98А Карта всех событий

В московском районе Печатники демонтировали незаконно возведенный пункт шиномонтажа. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы в понедельник, 7 декабря.

В ходе контрольно-инспекционных мероприятий в Юго-Восточном административном округе Госинспекция по недвижимости выявила самострой площадью 70 квадратных метров. Одноэтажное строение находилось на улице Шоссейная, владение 98б и использовалось неустановленными лицами под пункт шиномонтажа.

Данный объект не был поставлен на кадастровый и технический учет, право собственности на него не зарегистрировано, земельный участок под цели строительства не предоставлялся. К моменту демонтажа объект не эксплуатировался и хозяйственная деятельность не велась.

Отмечается, что освобожденную территорию благоустроят для строительства участка Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

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