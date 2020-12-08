Россия заняла второе место в списке самых мощных ВВС в мире

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Россия оказалась второй в списке самых мощных ВВС в мире, парк авиационной техники российской армии уступает по величине только Вооруженным силам Соединенных Штатов. Такие данные приводятся в исследовании World Air Forces 2020 в журнале Flight International.

— Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет восемь процентов общемирового парка военной авиатехники, — сказано в справочнике.

США находятся на первом месте с 13 232 машинами, что составляет 25 процентов общемирового парка. КНР уступил РФ с 3260 военными самолетами и вертолетами.

Также в пятерку вошли Индия (2119 самолетов и вертолетов) и Южная Корея (1581).

Издание также назвало «самым совершенным российским истребителем» многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

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