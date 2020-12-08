Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россия заняла второе место в списке самых мощных ВВС в мире
Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

Россия заняла второе место в списке самых мощных ВВС в мире

Юлия Курганова

Армия

Россия оказалась второй в списке самых мощных ВВС в мире, парк авиационной техники российской армии уступает по величине только Вооруженным силам Соединенных Штатов. Такие данные приводятся в исследовании World Air Forces 2020 в журнале Flight International.

— Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет восемь процентов общемирового парка военной авиатехники, — сказано в справочнике.

США находятся на первом месте с 13 232 машинами, что составляет 25 процентов общемирового парка. КНР уступил РФ с 3260 военными самолетами и вертолетами.

Также в пятерку вошли Индия (2119 самолетов и вертолетов) и Южная Корея (1581).

Издание также назвало «самым совершенным российским истребителем» многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Читайте также: Серийные поставки танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году

РоссиярейтингВВС
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте