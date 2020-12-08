Более тысячи бизнесменов прошли обучение «Онлайн-акселератора МБМ»

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Более 1,2 тысячи начинающих бизнесменов прошли обучение по программе «Онлайн-акселератор МБМ» в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как уточняется, число участников четвертого потока превышает 300 человек. Первые вебинары стартовали в мае.

— Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что ведут занятия такие специалисты, как директор по стратегии и анализу компании Mail.RuGroup Александр Горный, экс-гендиректор и акционер компании Gett Владимир Маринович и другие. Они контролируют выполнение практических заданий, оценивают их и дают рекомендации по развитию проекта.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, показавшие лучшие результаты участники получают возможность представить проекты на инвестиционной сессии и привлечь инвесторов. Так, с момента начала акселератора на сессиях выступили более 60 предпринимателей, 12 из них инвесторы уже направили предложения.

Заявку на обучение можно подать до 21 декабря, это необходимо сделать по ссылке.

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