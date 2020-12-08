Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более тысячи бизнесменов прошли обучение «Онлайн-акселератора МБМ»
Фото: https://www.pexels.com/

Более тысячи бизнесменов прошли обучение «Онлайн-акселератора МБМ»

Юлия Захарова

Город

Более 1,2 тысячи начинающих бизнесменов прошли обучение по программе «Онлайн-акселератор МБМ» в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как уточняется, число участников четвертого потока превышает 300 человек. Первые вебинары стартовали в мае.

— Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что ведут занятия такие специалисты, как директор по стратегии и анализу компании Mail.RuGroup Александр Горный, экс-гендиректор и акционер компании Gett Владимир Маринович и другие. Они контролируют выполнение практических заданий, оценивают их и дают рекомендации по развитию проекта.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, показавшие лучшие результаты участники получают возможность представить проекты на инвестиционной сессии и привлечь инвесторов. Так, с момента начала акселератора на сессиях выступили более 60 предпринимателей, 12 из них инвесторы уже направили предложения.

Заявку на обучение можно подать до 21 декабря, это необходимо сделать по ссылке.

Читайте также: Прием заявок на участие в треке «Московского акселератора» стартовал в столице

предпринимателиобучениеНаталья Сергунина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте