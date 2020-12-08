Инвестиции резидентов технополиса «Москва» в производство лекарств выросли в пять раз

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Общий объем инвестиций в производство лекарств в столице за девять месяцев 2020 года составил 4,98 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более 80 процентов инвестиций пришлось на резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

— Вложения высокотехнологичных предприятий — резидентов технополиса в производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в этом году выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысили четыре миллиарда рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент в технополисе «Москва» находятся семь фармацевтических производств, которые выпускают лекарства от онкологических, психоневрологических и аутоиммунных заболеваний, нарушений костно-мышечной и дыхательной системы, а также изделия для стомированных больных и биомедицинские клеточные продукты для восстановления кожи и мягких тканей.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, 70 процентов от общего числа предприятий технополиса составляют производители электроники.

— Они выпускают интерактивные панели, оптические трансформаторы, кремниевые пластины, транспортные карты, чипы для бесконтактной оплаты и многое другое. Четверть всех инвестиций Москвы в производство компьютеров, электронных и оптических изделий приходится именно на них, — уточнил Прохоров.

Также генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев отметил, что в течение девяти месяцев этого года резиденты технополиса инвестировали 7,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что технополис «Москва» вошел в топ-5 лучших особых экономических зон России. Он стал четвертым в рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и ОЭЗ по результатам исследования аналитического центра «Эксперт».

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