Около 245 тысяч москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Порядка 245 тысяч жителей столицы получили льготные лекарства на дом с начала октября 2020 года. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с основном препараты предназначались для борьбы с диабетом, а также болезнями системы кровообращения. Москвичам выдали свыше 2,2 миллиона упаковок лекарств.

— Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в нынешней эпидобстановке им особенно важно беречь свое здоровье и не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками или выдается родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что препараты выдают только по назначению специалиста на длительное курсовое лечение. Это необходимо для того, чтобы оградить пациентов из групп риска от выхода из дома в связи с профилактикой коронавируса.

Важно, что представителей льготных категорий обеспечивают лекарствами бесплатно, а в случае с болезнями системы кровообращения при подтвержденном диагнозе это делают независимо от наличия льготного статуса.

Только врач сможет оценить состояние здоровья пациента и понять, нужно ли ему назначение тех или иных препаратов. Перед применением любых лекарственных средств необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом.

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