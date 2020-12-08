Новые аудиогиды появились на платформе «Я шагаю по району» в Москве

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В рамках онлайн-проекта «Я шагаю по району» появились новые аудиогиды с тематическими маршрутами, которые посвящены таким районам столицы, как Капотня, Преображенское и Куркино и их достопримечательностям.

Для того, чтобы воспользоваться виртуальными гидами, необходимо скачать с сайта проекта мобильное приложение. На платформе также есть аудиоэкскурсии по районам Хорошевский, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Бибирево и Отрадное.

Как отметила глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, проект стартовал в середине сентября 2020 года.

— Он активно развивается и пользуется популярностью у горожан. Ведь благодаря ему можно узнать об интересных местах, расположенных не только в центре, но и в других районах нашей столицы. С момента запуска аудиоэкскурсии прослушали более 4,5 тысячи москвичей, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Так, для того, чтобы прослушать экскурсию, горожанам нужно выбрать название маршрута на виртуальной карте, после чего электронный гид расскажет всю интересующую информацию об этом месте. Например, во время двухчасовой прогулки по району Савелки москвичам предлагается посетить 17 достопримечательностей, в числе которых вольерный комплекс «Дом лани».Кроме того, познавательный маршрут включает в себя дендропарк, памятник маршалу Константину Рокоссовскому, а также храм Святителя Николая Мирликийского.

Также экскурсия по району Преображенское продлится два с половиной часа, в течение которых можно узнать историю театрально-концертного зала «Дворец на Яузе», прогуляться по Черкизовскому парку, увидеть здание Электрозавода.

В Куркине прогулка займет примерно два часа. Аудиогид познакомит с историей района, расскажет о храме Владимирской Иконы Божией Матери и усыпальнице Захарьиных.

Во время экскурсии по Капотне пользователям расскажут о сквере Нефтяников и набережной Москвы-реки.

Аудиогиды проекта говорят голосами артистов столичных театров. К подготовке записей привлекли Михаила Хомякова, Марианну Шульц и Никиту Уфимцева из Московского театра Олега Табакова, Татьяну Батманову, Андрея Гусева и Рустама Абдрашитова из Московского театра мюзикла.

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