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Праздничный обед для бездомных проведут 31 декабря в Москве
/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Праздничный обед для бездомных проведут 31 декабря в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Благотворительный фонд «Доктор Лиза» проведет праздничный обед для бездомных в столице 31 декабря. В этот день волонтеры раздадут мандарины, конфеты и теплые варежки, однако, из-за коронавирусной инфекции традиционных застолий в фонде не будет. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила руководитель организации Наталья Авилова.

По ее словам, обычно в четверг добровольцы выезжают на вокзал, кормят и лечат бездомных. В этом году 31 декабря выпало именно на этот день недели.

— Конечно, мы не будем отменять кормления. Наоборот, у нас все преисполнены вдохновения: 31 декабря мы не просто будем кормить людей, но устроим для них настоящий праздник, — цитирует Авилову РИА Новости.

Отмечается, что бездомным раздадут традиционные мандарины, сладости, горячий шоколад и какао, а также теплые носки и варежки. Добровольцы будут одеты в праздничных костюмах и с бенгальскими огнями.

— Все праздничные дни мы работаем по прежнему графику. Те подопечные, которые будут приходить к нам в офис, будут получать здесь продуктовые наборы. Наши врачи будут выезжать к больным. В этот раз у нас не будет посиделок, как это было принято раньше, — подчеркнула Авилова.

Она также уточнила, что в условиях распространения COVID-19 фонд просит большую часть своих подопечных не приходить к ним в офис. Но, по словам главы фонда, никто не останется без подарка — всем направят праздничные продуктовые наборы со сладостями и мандаринами.

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