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Власти столицы объявили о совместном технологическом конкурсе Москвы и Пекина
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти столицы объявили о совместном технологическом конкурсе Москвы и Пекина

Юлия Захарова

Город

Российским компаниям предложили принять участие в конкурсе Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В сентябре стороны заключили партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий.

— Совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок. Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Желающие смогут принять участие в шести категориях, включая новые материалы и источники энергии, программное и аппаратное обеспечение, спорт, биомедицинские технологии, индустрию 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий) и креативные индустрии.

Как добавил глава департамента Алексей Фурсин, организаторы планируют собрать как минимум 600 заявок, принимать которые начнут с 18 января 2021 года. 60 компаний отправятся в Китай, где жюри определят 18 финалистов. Им вручат денежные призы и предложат пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2021 года на форуме «Открытые инновации».

Читайте также: Власти Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества на два года

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