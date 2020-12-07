Власти Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества на два года

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021–2023 годы. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Сергей Собянин, в 2021 году планируется проведение российско-китайского конкурса по инновациям и предпринимательству, результаты которого будут объявлены в Пекине и Москве.

— Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, — подчеркнул мэр российской столицы.

Он также рассказал, что в течение последнего года товарооборот между Москвой и Китаем увеличился на 10 процентов по сравнению с предыдущим периодом. По словам главы города, на данный момент идет активное взаимодействие в сфере строительства, транспорта, образования и науки. Кроме того, Сергей Собянин пригласил мэра Пекина посетить Москву, как только появится такая возможность.

Отмечается, что главными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как торгово-экономическое и инновационное сотрудничество, научно-технические инновации, образование, городское планирование, транспорт, общественное здравоохранение, туризм и культура, СМИ.

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