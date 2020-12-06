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Сергей Собянин рассказал о новом проекте столичного Главархива
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о новом проекте столичного Главархива

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, что столичный Главархив запустил новый проект, посвященный Битве за Москву.

По его словам, в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» начали публиковать списки мирных жителей столицы, которые строили оборонительные сооружения. Три четверти из работавших на оборону Москвы — женщины и дети. С утра до ночи горожане копали противотанковые рвы и строили блиндажи.

Сергей Собянин отметил, что в виртуальном музее есть фильм с участием ветеранов Великой Отечественной войны — Аполлинарии Карцевой и Ларисы Мартиросян.

— К сожалению, оба ветерана уже не с нами, но тем важнее сохранить память о каждом герое. Списки будут пополняться, — написал мэр Москвы.

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ГлавархивМоскваСергей Собянин
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