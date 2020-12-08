Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

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Аналитики выяснили, на какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследований центра Туту.ру во вторник, 8 декабря.

Так, больше всего авиабилетов по России в праздничные дни были забронированы на 30 декабря — 15,2 процента, а также на 29 декабря — 11,3 процента.

При этом 31 декабря стало менее популярной датой, на нее пришлось всего девять процентов спроса. Меньше всего бронирований пришлось на 7 января — всего 1,6 процента.

Также, согласно исследованию, самые высокие средние чеки в одну сторону пришлись на билеты с вылетами 9 января. За рейс в этот день пассажирам придется заплатить около 8,3 тысячи рублей. Самыми выгодными для перелета стали 1, 3 и 4 января. Цены на билеты в этот день составляют от 5 тысяч рублей до 6,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Кипр откроет въезд для российских граждан через три месяца.

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