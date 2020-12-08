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Неизвестный украл два арбалета и более миллиона рублей из офиса на юге Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Неизвестный украл два арбалета и более миллиона рублей из офиса на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Автозаводский проезд, 4к1 Карта всех событий

Неизвестный украл два арбалета, мультимедийную систему и деньги с документами из офиса на юге столицы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что неизвестный, сломав замок в помещение, проник в офис компании, который находится по адресу 1-й Автозаводский проезд, дом 4, корпус 1.

Злоумышленник украл два декоративных арбалета «Стриж» и «Леопард», мультимедийную систему, более миллиона рублей и личные документы.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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