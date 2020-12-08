Роспотребнадзор сообщил о состоянии привитых вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцев

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все добровольцы старше 18 и 60 лет, которые ранее были привиты вакциной «ЭпиВакКорона» от COVID-19, чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий у них не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 8 декабря.

Уточняется, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний вакциной «ЭпиВакКорона» были привиты 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев — старше 60 лет.

— Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, — уточнили в сообщении.

Вакцина от коронавируса полностью безопасна для пациентов. Препарат отличается простыми условиями хранения и транспортировки — при температуре от двух до восьми градусов, передает РИА Новости.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Она была зарегистрирована 13 октября.

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