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Люстры-ромашки отреставрировали в павильоне «Физика» на ВДНХ
Фото: facebook.com/infocentrkgh

Люстры-ромашки отреставрировали в павильоне «Физика» на ВДНХ

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Архитектурно-художественное оформление продолжают воссоздавать в павильоне № 6 «Физика» на ВДНХ. Уточняется, что недавно специалисты отреставрировали стеклянные люстры-ромашки, которые украшают Вводный зал павильона.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, потолок здания оформили к открытию павильона в 1954 году. Тогда формой приборов выбрали ромашку, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Завершена реставрация люстр-ромашек центральной части потолка Вводного зала. Эта часть кессонного потолка (декоративное оформление потолка, состоящее из углублений или ячеек) разделена на 45 ячеек, в каждой из которых расположено по светильнику, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сначала специалисты расчистили люстры от слоев пыли и грязи, потом исправили искривленные участки металлических деталей и каркасов, докомпоновали недостающие части и восстановили крепления. Кессонный потолок покрасили в цвета, которые были в павильоне первоначально: темный травянисто-зеленый, золотой и светлая охра.

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ВДНХреставрацииМосква
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