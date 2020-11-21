Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали, как реставрируют входные двери в павильоне № 5 на ВДНХ
Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Москвичам рассказали, как реставрируют входные двери в павильоне № 5 на ВДНХ

Юлия Ямпольская

Город
ВДНХ, павильон 5Карта всех событий

Специалисты завершают реставрационные работы с входными дверями павильона № 5 на ВДНХ. Отмечается, что полотна из монгольского дуба инкрустировали крупным шлифованным янтарем и украсили резным латвийским орнаментом из колосьев, диковинных цветов и листьев. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Там отметили, что двери павильона сохранились в удовлетворительном состоянии.

— Была утрачена отбойная доска одной из створок, защищающая от механических повреждений. Также не хватало нескольких штапиков — реек, создающих на дверном полотне окантовку для резных узоров. Нижняя часть дверей частично пострадала от влаги и сгнила. Также была утрачена одна из четырех уникальных латунных ручек, — уточнили в ведомстве.

Сначала эксперты промаркировали все резные детали дверей, потом демонтировали их. Им удалось частично уменьшить вес створок и снять их с петель. Затем полотна и резной декор очистили от поздних слоев разных пропиток и тонировок, заделали трещины и восполнили утраты.

— Древесину подбирали по породе, текстуре и цвету сохранившихся деталей. На свои прежние места вернулись янтарные элементы: крупные камни и эмблема «серп и молот». Их воссоздали по архивным документам и фотографиям, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент необходимо отреставрировать и воссоздать утраченные металлические накладки на нижней части двери и четвертую ручку, передает официальный сайт мэра Москвы.

После проведения основных реставрационных работ двери установили на старое место и укрыли специальным защитным коробом, который сможет предотвратить их загрязнение во время ремонта.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ эксперты столичного департамента капитального ремонта продолжают реставрационные работы. Планируется, что после ремонта здесь разместят музей комплекса городского хозяйства города.

Читайте также: Уникальный купол восстановят в павильоне ВДНХ по старым чертежам

ремонтреставрацияВДНХ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте