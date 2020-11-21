Москвичам рассказали, как реставрируют входные двери в павильоне № 5 на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

ВДНХ, павильон 5 Карта всех событий

Специалисты завершают реставрационные работы с входными дверями павильона № 5 на ВДНХ. Отмечается, что полотна из монгольского дуба инкрустировали крупным шлифованным янтарем и украсили резным латвийским орнаментом из колосьев, диковинных цветов и листьев. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Там отметили, что двери павильона сохранились в удовлетворительном состоянии.

— Была утрачена отбойная доска одной из створок, защищающая от механических повреждений. Также не хватало нескольких штапиков — реек, создающих на дверном полотне окантовку для резных узоров. Нижняя часть дверей частично пострадала от влаги и сгнила. Также была утрачена одна из четырех уникальных латунных ручек, — уточнили в ведомстве.

Сначала эксперты промаркировали все резные детали дверей, потом демонтировали их. Им удалось частично уменьшить вес створок и снять их с петель. Затем полотна и резной декор очистили от поздних слоев разных пропиток и тонировок, заделали трещины и восполнили утраты.

— Древесину подбирали по породе, текстуре и цвету сохранившихся деталей. На свои прежние места вернулись янтарные элементы: крупные камни и эмблема «серп и молот». Их воссоздали по архивным документам и фотографиям, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент необходимо отреставрировать и воссоздать утраченные металлические накладки на нижней части двери и четвертую ручку, передает официальный сайт мэра Москвы.

После проведения основных реставрационных работ двери установили на старое место и укрыли специальным защитным коробом, который сможет предотвратить их загрязнение во время ремонта.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ эксперты столичного департамента капитального ремонта продолжают реставрационные работы. Планируется, что после ремонта здесь разместят музей комплекса городского хозяйства города.

Читайте также: Уникальный купол восстановят в павильоне ВДНХ по старым чертежам