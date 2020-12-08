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Около 13 тысяч столичных школьников изучают китайский язык
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Около 13 тысяч столичных школьников изучают китайский язык

Юлия Ямпольская

Город

Примерно 13 тысяч учащихся школ Москвы изучают китайский язык. Об этом сообщил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

По его словам, каждый год результаты на Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку свидетельствуют об успехах его освоения.

— Помогают в этом ребятам учителя, которым оказывается всесторонняя методическая помощь, — цитирует Молоткова РИА Новости.

Он также добавил, что самым важным для подготовки будущих кадров для науки Москвы является развитие предпрофессионального образования. Задача таких проектов заключается в том, чтобы вооружить учащихся старших классов знаниями и навыками.

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