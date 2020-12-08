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Астролог рассказала, что ждет человечество в 2021 году
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, что ждет человечество в 2021 году

Оксана Васильева

Общество

2020 год Крысы оказался крайне сложным, впереди — год Быка. О том, чего ждать от 2021 года, рассказала астролог Елена Данилова.

— С точки зрения ведической астрологии новый период, который начнется 1 января 2021 года, будет подвержен тем же влияниям, что и конец 2020 года. Юпитер — покровитель семьи, образования и финансов — находится в знаке своего падения, а значит, изменения и ограничения продолжатся. Подобное напряженное положение, которое образуется сейчас на небе, бывает раз в 60 лет, — цитирует астролога «МИР 24».

Специалист считает, что зима будет особенно тяжелой, на январь и февраль наверняка придется пик пандемии, а весна и лето 2021 года станут некой передышкой, когда накал страстей снизится.

— 1 апреля 2021 года Юпитер начнет переход в знак Водолея, что должно ослабить накал страстей, выровнять ситуацию. Более того, этот период принесет новые идеи и достижения в различных областях. Весна и лето будут своеобразной передышкой, многие смогут восстановить силы и ресурсы, — заключила Данилова.

Ранее ФАН писало, что начало декабря предшествует полному солнечному затмению и дальнейшему вхождению Юпитера в точный градус своего падения. Поэтому астролог Яна Ваганова советует планировать свои дела заранее — вторая неделя декабря поможет в реализации задуманных идей.

Источник: mir24.tv

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