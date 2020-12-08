Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в районе Чертаново Центральное
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в районе Чертаново Центральное

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Спортивный комплекс с ледовой ареной будет построен в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что комплекс площадью примерно четыре тысячи квадратных метров появится по адресу улица Красный Маяк, напротив дома 13а, корпуса 2.

Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в районе Чертаново ЦентральноеФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— У здания простая прямоугольная форма, но за счет фасадных решений оно выделяется из общей застройки. В фасадах авторы эффектно сочетают массивные глухие плоскости насыщенного оттенка морской волны с элементами ленточного остекления. Входную группу выделят красным цветом, а на центральном фасаде нанесут изображение снежинки с диодными лампами, — уточнил Кузнецов.

По его словам, в одной части здания будет располагаться каток, а в другой — административно-бытовые помещения, среди которых медицинские кабинеты, гардероб, столовая, спортзал с раздевалками и другие.

Читайте также: Новый ледовый дворец появится на западе Москвы

спортивные комплексыМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте