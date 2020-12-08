Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в районе Чертаново Центральное

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Спортивный комплекс с ледовой ареной будет построен в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что комплекс площадью примерно четыре тысячи квадратных метров появится по адресу улица Красный Маяк, напротив дома 13а, корпуса 2.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— У здания простая прямоугольная форма, но за счет фасадных решений оно выделяется из общей застройки. В фасадах авторы эффектно сочетают массивные глухие плоскости насыщенного оттенка морской волны с элементами ленточного остекления. Входную группу выделят красным цветом, а на центральном фасаде нанесут изображение снежинки с диодными лампами, — уточнил Кузнецов.

По его словам, в одной части здания будет располагаться каток, а в другой — административно-бытовые помещения, среди которых медицинские кабинеты, гардероб, столовая, спортзал с раздевалками и другие.

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