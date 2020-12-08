Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперты рассказали, об опасности отказа от мяса в период пандемии COVID-19
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, об опасности отказа от мяса в период пандемии COVID-19

Оксана Васильева

Здоровье

Многие православные россияне с 28 ноября по 6 января соблюдают Рождественский пост. В этот период запрещено употреблять в пищу молочные продукты, яйца и мясо, но из-за пандемии эксперты рекомендуют поститься с особой осторожностью и не переходить на вегетарианство и веганство.

Диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана Дарья Русакова рассказала, что в этом году россияне чаще обращаются за консультацией по составлению рациона питания во время поста к специалистам, так как при правильном подходе он не может навредить.

Для этого нужно потреблять качественный белок из растительных продуктов и включать в меню рыбу. Если же питание россиян будет скудным и в меню окажутся лишь крупы, макароны, овощи и повышенное количество сахара, это может навредить иммунитету человека.

— В мясе содержатся микроэлементы: железо, цинк, медь. Люди, которые отказываются от него на длительный срок, часто страдают различного рода анемиями. Это заболевание крови, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Такие пациенты более ослаблены, подвержены заболеваниям и хуже переносят различные инфекции, — цитирует врача NEWS.ru.

С тем, что из-за коронавируса нужно аккуратнее соблюдать пост и перед этим обязательно проконсультироваться со специалистом, согласилась и врач-инфекционист Анна Орешкова. Она рекомендовала россиянам сейчас не переходить на вегетарианство или веганство, так как в случае заражения коронавирусом это может усугубить течение болезни.

Того же мнения придерживается и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она считает, что при вегетарианстве и веганстве людям сложно самостоятельно сделать рацион сбалансированным и употреблять необходимое количество белков, а это очень важный элемент для поддержания здорового иммунитета. Если в организме его не хватает, то, помимо анемии, могут возникнуть и проблемы с кишечником.

Врач персонифицированной медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что веганы и вегетарианцы крайне подвержены факторам бактериального, вирусного заражения, так как составить самостоятельно правильную и сбалансированную программу питания при веганстве невозможно. Только специалист может справиться с данной задачей и составить такую программу питания, в которой будут присутствовать все необходимые компоненты в виде витаминов и минералов, биологически активных компонентов, ферментов, оксидантов, передает ФАН.

Читайте также: Диетолог объяснила, почему не стоит худеть перед Новым годом

экспертымясопост
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте