Эксперты рассказали, об опасности отказа от мяса в период пандемии COVID-19

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Многие православные россияне с 28 ноября по 6 января соблюдают Рождественский пост. В этот период запрещено употреблять в пищу молочные продукты, яйца и мясо, но из-за пандемии эксперты рекомендуют поститься с особой осторожностью и не переходить на вегетарианство и веганство.

Диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана Дарья Русакова рассказала, что в этом году россияне чаще обращаются за консультацией по составлению рациона питания во время поста к специалистам, так как при правильном подходе он не может навредить.

Для этого нужно потреблять качественный белок из растительных продуктов и включать в меню рыбу. Если же питание россиян будет скудным и в меню окажутся лишь крупы, макароны, овощи и повышенное количество сахара, это может навредить иммунитету человека.

— В мясе содержатся микроэлементы: железо, цинк, медь. Люди, которые отказываются от него на длительный срок, часто страдают различного рода анемиями. Это заболевание крови, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Такие пациенты более ослаблены, подвержены заболеваниям и хуже переносят различные инфекции, — цитирует врача NEWS.ru.

С тем, что из-за коронавируса нужно аккуратнее соблюдать пост и перед этим обязательно проконсультироваться со специалистом, согласилась и врач-инфекционист Анна Орешкова. Она рекомендовала россиянам сейчас не переходить на вегетарианство или веганство, так как в случае заражения коронавирусом это может усугубить течение болезни.

Того же мнения придерживается и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она считает, что при вегетарианстве и веганстве людям сложно самостоятельно сделать рацион сбалансированным и употреблять необходимое количество белков, а это очень важный элемент для поддержания здорового иммунитета. Если в организме его не хватает, то, помимо анемии, могут возникнуть и проблемы с кишечником.

Врач персонифицированной медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что веганы и вегетарианцы крайне подвержены факторам бактериального, вирусного заражения, так как составить самостоятельно правильную и сбалансированную программу питания при веганстве невозможно. Только специалист может справиться с данной задачей и составить такую программу питания, в которой будут присутствовать все необходимые компоненты в виде витаминов и минералов, биологически активных компонентов, ферментов, оксидантов, передает ФАН.

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