Пожилая британка первой в мире получила вакцину Pfizer/BioNTech вне испытаний

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Девяностолетняя жительница Великобритании стала первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила вакцину в 6.30 утра по местному времени в университетской больнице Ковентри.

Великобритания стала первой страной, которая получила сертификат для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две другие вакцины (от американской Moderna и британской AstraZeneca) пока находятся на рассмотрении.

С 8 декабря в Британии прививать от коронавируса начнут самых уязвимых жителей страны — граждан из дома престарелых, медицинских и социальных работников, а также пожилых людей.

Власти пообещали быстрое распространение вакцины по стране. Гражданам порекомендовали не отказываться от прививок.

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