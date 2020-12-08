СМИ: Властей США предупредили о нехватке вакцины от коронавируса для населения

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Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины 2021 года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от коронавируса. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники во вторник, 8 декабря.

Pfizer ссылается на то, что другие страны уже скупили большую часть запасов. Это значит, что Америка не сможет получить вакцину от COVID-19 так быстро, как ожидалось.

Администрация США заключила с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech соглашение о приобретении до 600 миллионов доз вакцины. Так, после получения первых 100 миллионов доз власти обязаны заплатить компаниям 1,95 миллиарда долларов. Также они смогут закупить 500 миллионов дополнительных доз.

По данным издания, представитель администрации Дональда Трампа отрицали, что в следующем году могут возникнуть проблемы с поставкой вакцины.

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