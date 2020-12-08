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«Стройняша»: Ольга Бузова показала новогодний лук
Фото: instagram.com/buzova86

«Стройняша»: Ольга Бузова показала новогодний лук

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Ольга Бузова не перестает радовать фанатов свежими снимками. На этот раз Instagram-аккаунт звезды пополнился фотографией артистки на фоне новогодних украшений.

— Сказочно красива, ой, сказочно красиво, — оговорилась Бузова в подписи под фото.

Подписчики оценили праздничный наряд звезды, а также заявили, что в столь холодную зиму фотографии Бузовой согревают их сердца: «Глядя на тебя, Оля, стало тепло при таком холоде»; «Новогоднее настроение поднимается от таких снимков»; «Стройняша»; «Новогодняя».

Ранее Ольга Бузова предстала перед подписчиками в новом образе. Артистка превратилась в куклу Барби c помощью специального фильтра в собственном Instagram-аккаунте.

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InstagramОльга Бузовапевица Ольга Бузова
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