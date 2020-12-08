Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Что это за милота»: Татьяна Брухунова похвасталась модным зимним аксессуаром
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Что это за милота»: Татьяна Брухунова похвасталась модным зимним аксессуаром

Захар Чайченко

Звезды

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась модным и одновременно практичным приобретением. В своем Instagram-аккаунте Брухунова рассказала о пользе переносного капюшона, а также продемонстрировала зимний лук, состоящий из красной шубы, темных брюк и ботинок бардового цвета.

— Капюшон. Пока у меня в руках не оказался этот модный аксессуар цвета антрацит отношение к нему было скептическим. Оказывается, капюшон — это удобно. Вместо шапки. Он не испортит прическу. Его не продувает. Он не промокает. Легкий и занимает минимум места. Поместится в сумку и даже в карман. Круто, не правда ли? — поделилась наблюдениями Брухунова.

Подписчики оценили зимний лук своего кумира, а также отметили, что капюшон антрацитового цвета очень идет их кумиру: «Вам идет все»; «Человек-энергия»; «Капюшон прекрасный, вам к лицу»; «Что это за милота! Смотрю, как вы улыбаетесь, сама сижу и улыбаюсь».

Ранее Евгений Петросян появился на публике с новой помощницей, которая заменила Татьяну Брухунову. Бывшая сотрудница юмориста, на которой он впоследствии женился, в данным момент занимается воспитанием сына Вагана.

Читайте также: Петросян подарил своей молодой супруге сумку за четверть миллиона рублей

лукЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте