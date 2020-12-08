«Что это за милота»: Татьяна Брухунова похвасталась модным зимним аксессуаром

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась модным и одновременно практичным приобретением. В своем Instagram-аккаунте Брухунова рассказала о пользе переносного капюшона, а также продемонстрировала зимний лук, состоящий из красной шубы, темных брюк и ботинок бардового цвета.

— Капюшон. Пока у меня в руках не оказался этот модный аксессуар цвета антрацит отношение к нему было скептическим. Оказывается, капюшон — это удобно. Вместо шапки. Он не испортит прическу. Его не продувает. Он не промокает. Легкий и занимает минимум места. Поместится в сумку и даже в карман. Круто, не правда ли? — поделилась наблюдениями Брухунова.

Подписчики оценили зимний лук своего кумира, а также отметили, что капюшон антрацитового цвета очень идет их кумиру: «Вам идет все»; «Человек-энергия»; «Капюшон прекрасный, вам к лицу»; «Что это за милота! Смотрю, как вы улыбаетесь, сама сижу и улыбаюсь».

Ранее Евгений Петросян появился на публике с новой помощницей, которая заменила Татьяну Брухунову. Бывшая сотрудница юмориста, на которой он впоследствии женился, в данным момент занимается воспитанием сына Вагана.

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