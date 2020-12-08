Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Свое предложение он озвучил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы во вторник, 8 декабря.

— Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что повестка Всебелорусского народного собрания будет сформирована после праздничных дней.

Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо «утвердить пятилетку». Таким образом, Белоруссия будет двигаться в социально-экономическом развитии, которые стоит на первом месте. Второй вопрос — политика, добавил президент.

Помимо этого, глава республики предложил избирать делегатов в собрание на пять лет. При этом им повысят статус и их роль, передает БелТА.

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