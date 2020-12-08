Франция сообщила о вспышке птичьего гриппа

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Минсельхоз Франции сообщил, что на птицефабрике с шестью тысячами уток, которая находится на юго-западе страны, была зафиксирована вспышка высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8.

— Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн, — говорится в сообщении.

Ранее на ферме наблюдалась высокая смертность среди птиц. В ведомстве уточнили, что этот вирус не передается к человеку. Он активно циркулирует в дикой природе, и, скорее всего, был занесен на ферму через перелетных птиц.

После проведенных исследований 6 декабря префектура постановила уничтожить всех уток на ферме, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч индеек пришлось уничтожить в Англии из-за вспышки птичьего гриппа. Всего с начала ноября в Англии зафиксировали семь вспышек птичьего гриппа H5N8, а также один случай заболевания, вызванного низкопатогенным штаммом гриппа H5N1.

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