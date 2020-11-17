«Не могут найти вакцину»: почему Дания снова убивает тысячи животных для борьбы с инфекцией

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Дании возникла угроза вспышки птичьего гриппа. И если раньше местные власти готовились к убийству миллионов норок — разносчиков коронавируса*, то теперь на очереди 25 тысяч цыплят. Пернатых обитателей одной из птицеферм могут попросту истребить, чтобы обезопасить людей от очередной напасти. О том, должны ли животные умирать во благо человечества и помогают ли вообще такие радикальные меры, «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-эпидемиологом, депутатом Госдумы, экс-главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

По его мнению, датские власти поступают крайне жестоко, причем не только для защиты граждан, но в целях сохранения продукции — белого мяса птицы.

— Эти живодерские меры придумали наши ветеринары, которые до сих пор не могут найти вакцину против чумы свиней. До сих пор при заболевании одной свиньи убивают все поголовье — от 30 до 60 тысяч голов, — сказал парламентарий.

Решать проблему распространения инфекций такими способами не следует, поскольку современные биотехнологии позволяют обходиться без умерщвления кого бы то ни было, считает собеседник «ВМ». Он предположил, что в Дании решили пойти легким путем, поскольку возникшей проблемой на самом деле никто не хочет заниматься.

— Уже давно можно было создать нужную вакцину, — подчеркивает Онищенко. — Конечно, не тыкать шприцем в цыплят, а, скажем, через пищу давать лекарство.

При этом бывший главный санитарный врач РФ отметил, что грипп сам по себе более опасен, чем COVID-19, однако это не говорит о неизбежности вспышки.

— Ее вероятность равняется нулю. Новые штаммы гриппа в Европе никогда не формировались, они все время приходили туда из юго-восточной Азии и американского континента, — заявил медик.

Он заключил, что суетливость датских специалистов проистекает из их неграмотности.

*12 ноября министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Дании Могенс Енсен сообщил, что власти передумали уничтожать всех норок в стране из-за коронавируса. Норки очень рады!

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