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«Он уже читает»: Собчак похвасталась успехами четырехлетнего сына
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Он уже читает»: Собчак похвасталась успехами четырехлетнего сына

Захар Чайченко

Звезды

Сыну российской телеведущей Ксении Собчак Платону три недели назад исполнилось четыре года. Несмотря на столь ранний возраст, он уже уверенно читает по слогам. Короткий видеоотрезок, в ходе которого Платон читает поздравительную открытку, звезда опубликовала в Instagram-сторис.

— Ты мое счастье! Он уже читает у меня! В четыре года, — похвасталась Собчак способностям своего сына.

18 ноября Собчак отметила день рождения своего сына Платона. Малышу исполнилось четыре года. Родители устроили ребенку праздник. Собчак переоделась в костюм лошади и играла с сыном на укулеле.

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