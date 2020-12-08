«Он уже читает»: Собчак похвасталась успехами четырехлетнего сына

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Сыну российской телеведущей Ксении Собчак Платону три недели назад исполнилось четыре года. Несмотря на столь ранний возраст, он уже уверенно читает по слогам. Короткий видеоотрезок, в ходе которого Платон читает поздравительную открытку, звезда опубликовала в Instagram-сторис.

— Ты мое счастье! Он уже читает у меня! В четыре года, — похвасталась Собчак способностям своего сына.

18 ноября Собчак отметила день рождения своего сына Платона. Малышу исполнилось четыре года. Родители устроили ребенку праздник. Собчак переоделась в костюм лошади и играла с сыном на укулеле.

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