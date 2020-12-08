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Рубль продолжил обновлять многомесячные максимумы против доллара и евро
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рубль продолжил обновлять многомесячные максимумы против доллара и евро

Евгения Звощик

Экономика

Рубль развивает тенденцию уверенного роста последних нескольких дней, продолжая обновлять многомесячные максимумы против американской и европейской валют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи во вторник, 8 декабря.

Согласно данным торговой площадки, курс доллара расчетами «завтра» на 14:03 по московскому времени снижался на 39 копеек — до 73,25 рубля. В свою очередь курс евро снижался на 45 копеек до показателя 88,73 рубля.

Кроме того, стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent снижается на 0,4 процента — до 48,61 доллара за баррель. Как отмечает агентство, новости о вакцине, вызвавшие бурный спрос на рисковые активы и снизившие опасения за спрос сырья, утихают. При этом новые беспокойства вызывает напряженная эпидемиологическая обстановка в целом.

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