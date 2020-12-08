И. о. главы спорткомплекса предъявили обвинение после отравления детей хлором в Астрахани

Фото: astr.sledcom.ru / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

Исполняющей обязанности директора спорткомплекса «Динамо» в Астрахани предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее в бассейне данного спорткомплекса более 30 человек отравились хлором. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области во вторник, 8 декабря.

По информации следствия, женщина является ответственной за безопасность на объекте. Кроме того, уточняется, что в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса. В данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посетители бассейна в спорткомплексе «Динамо» почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По информации местного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, в том числе 20 детей.

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