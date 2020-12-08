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Бывшего главбуха «Трансаэро» приговорили к семи годам колонии
Фото: twitter.com/mfame_guru

Бывшего главбуха «Трансаэро» приговорили к семи годам колонии

Евгения Звощик

Закон

Бывшего главного бухгалтера авиакомпании «Трансаэро» Андрея Ковалева приговорили к семи годам колонии по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что Ковалеву также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

Напомним, согласно версии обвинения, в период декабря 2015 года по сентябрь 2017 года Ковалеваспособствовал гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму более 560 миллионов рублей. Также уточнялось, что обвиняемый достоверно знал о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика по уплате налогов и имел умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых организация могла погасить недоимку по налогам более 84,5 миллиона рублей.

В 2015-м «Трансаэро» не смогла обслуживать долги, превышавшие 250 миллиардов рублей, а 2017-м компанию признали банкротом.

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