Защита Ефремова потребовала вернуть уголовное дело на пересмотр

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Защита Михаила Ефремова потребовала вернуть уголовное дело на пересмотр, так как эксперт вышел в показаниях за пределы проведенной экспертизы. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил адвокат Андрей Алешкин.

— Прошу отменить приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, — приводит текст кассационной жалобы ТАСС.

По словам юриста, тезисы пока не обсуждалась с самим актером. Подача жалобы возможна только после согласования с ним.

Алешкин пояснил, что в ходе экспертизы не был затронут вопрос о применении ремня безопасности потерпевшим. Однако следователь адресовал его эксперту, и «фактически суд подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта». Поэтому адвокат уверен, что допрос эксперта необходимо исключить и нужно требовать назначения экспертизы для получения ответа на указанный вопрос.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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