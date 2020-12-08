Российские создатели вакцины от COVID выразили готовность производить ее на Украине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине. Об этом говорится в сообщении фонда во вторник, 8 декабря.
Ранее сообщалось, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
Кроме того, уточняется, что участники встречи обсуждали вопрос технологического трансфера и запуска производства на территории Украины вакцины «Спутник V».
— Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — уточнили в фонде.
Добавляется, что производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP, передает РИА Новости.
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