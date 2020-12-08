«Ты особенная»: Седокова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Фото: instagram.com/annasedokova

Российская певица Анна Седокова трогательно поздравила старшую дочь Алину с днем рождения. Публикация появилась на странице звезды в Instagram.

На снимке девушка позирует в серебристом домашнем костюме, в ее руках два воздушных шара в форме цифр «1» и «6». Также ее окружают еще несколько композиций из шариков.

— Сегодня тебе 16, и я не могу в это поверить! Ты особенная, всегда помни об этом. В свои 16 ты уже жила в трех странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой. Ты удивительный ребенок, — отметила Седокова.

Она похвалила дочь за самостоятельность, которую она проявляет для достижения результата, но добавила, что ей самой необходимо давать Алине больше свободы.

Кроме того, как подчеркнула исполнительница, девочка многому ее научила.

— Я всегда буду рядом. Несмотря на все твои странные решения. Ты сильная, ты моя, — заключила знаменитость.

Дочь Алина родилась у Анны Седоковой в браке с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Позже певица вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, в этом союзе на свет появилась дочь Моника. Также у звезды есть сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.

В начале сентября звезда официально оформила отношения с баскетболистом Янисом Тиммой.

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