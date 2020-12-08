«Обворожительные»: Рита Дакота показала фанатам редкий снимок с матерью

Фото: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота вместе с матерью приняла участие в новогодней фотосессии. Снимки появились на личной странице звезды в Instagram.

На кадре девушка и ее мама позируют в домашних костюмах на фоне комнаты, украшенной к Новому году. На заднем плане видна наряженная елка и гирлянды.

— Обожаю эту фотку с любимой мамой, она уютнейшая, — отметила исполнительница.

Подписчиков восхитил семейный снимок, они подчеркнули, что мать Дакоты выглядит моложе своего возраста. «Не подумала бы даже, что мама. Выглядит просто потрясающе»; «Мама у вас, Рита, настоящая красавица!»; «Теплая фотография, а Вы и Ваша мама обворожительные», — писали они в комментариях.

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