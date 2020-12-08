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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.

Данный законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в мае. Согласно документу, полицейские получают полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Также служителям закона предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения последним противоправных действий.

Помимо этого, законопроект предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили в ряде случаев. К ним относятся ситуации, когда требуется спасение жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при беспорядках и ЧС. Также полицейские смогут вскрывать авто для задержания подозреваемых или обвиняемых. При этом если собственник транспортного средства отсутствовал во время вскрытия машины, его должны проинформировать о вскрытии авто в срок не позднее 24 часов.

Кроме того, полицейские смогут вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. В документе также прописано, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии авто, если таковое было проведено в соответствии с законодательством, передает ТАСС.

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