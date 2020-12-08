Названа причина ухода Шамиля Газизова из «Спартака»

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Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак» из-за расхождений с руководством во взглядах на развитие команды. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

— Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента, — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Ранее «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора команды. Руководство «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Он будет заниматься повышением эффективности работы офисных подразделений и реализацией инвестиционных инфраструктурных программ. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии и построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов займется спортивный директор Дмитрий Попов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года. До этого он девять лет занимал пост гендиректора «Уфы».

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