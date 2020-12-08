Глава Минздрава уточнил число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) последнюю неделю находятся около 2800 пациентов с COVID-19 в России.
По его словам, всего в стране развернуты 32 тысячи реанимационных коек, а стационарных коек — 278 тысяч.
— На аппаратах искусственной вентиляции легких последнюю неделю находится порядка 2800 человек. Поэтому резервы у нас сегодня имеются, — уточнил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что около 80 процентов пациентов получают лечение амбулаторно.
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