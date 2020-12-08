Сборная России по футболу начнет отбор на ЧМ-2022 выездным матчем с Мальтой

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сборная России по футболу 24 марта 2021 года проведет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Мальты на выезде.

Во втором туре отборочного турнира сборная России 27 марта на своем поле сыграет со Словенией, а 30 марта будет встреча со Словакией на выезде. В сентябре 2021 года российские футболисты сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой. Матчи пройдут 1, 4 и 7 сентября соответственно.

Подопечные Черчесова сыграют со Словакией и Словенией 8 и 11 октября 2021 года. Заключительные матчи сборной России в отборочном турнире пройдут 11 и 14 ноября 2021 года. Россияне сыграют с Кипром и Хорватией, сообщили на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В отборочном турнире национальные сборные разбиты на десять групп. Победители каждой группы напрямую попадут на турнир. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные Лиги наций будут бороться за оставшиеся три путевки на чемпионат мира. Стыковые матчи команд за дополнительные места пройдут в марте 2022 года.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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