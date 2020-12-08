Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 15 миллионов

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Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 15 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Отмечается, что число зафиксированных в США случаев заражения достигло 15 019 092 пациентов. Также известно о смерти 284 887 больных с подтвержденным заболеванием, передает РИА Новости.

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