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Россия запретит ввоз яблок и томатов из Азербайджана
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия запретит ввоз яблок и томатов из Азербайджана

Татьяна Плотникова

Товары

С 10 декабря импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана будет запрещен, рассказали в Россельхознадзоре.

Ведомство подчеркивает, что в азербайджанской продукции ранее неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы. Об этом ставили в известность Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В частности, в период с 22 октября сотрудники Россельхознадзора 17 раз фиксировали выявление «карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки».

С целью сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории России Россельхознадзор вынужден с 10 декабря запретить ввоз в страну томатов и яблок азербайджанского происхождения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор запретил поставки помидоров и перца из двух провинций Турции.

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помидорыяблокиРоссельхознадзор
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