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«Ужасы нашего замка»: Дети Галкина и Пугачевой устроили хоррор-розыгрыш
Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Ужасы нашего замка»: Дети Галкина и Пугачевой устроили хоррор-розыгрыш

Татьяна Плотникова

Звезды

Лиза и Гарри Галкины разыграли своих родителей, шоумена Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву. Видеозапись розыгрыша Галкин опубликовал в своем Instagram.

Дети звездной пары сделали пугало со страшной маской и неожиданно продемонстрировали его Галкину. Затем Гарри предложил напугать маму. Пугачева при виде пугала от неожиданности швырнула в него тряпкой и сжалась в кресле.

При этом в комментариях к видеозаписи Примадонна написала «Милота».

Подписчики Галкина похвалили детей за артистичность и креативность, а также отметили, какая веселая атмосфера царит в доме звездной пары.

Лолита Милявская пригласила затейников в свой дом, Галкин ответил ей лаконичным «Жди».

Ранее Максим Галкин снял пародию на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

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дети звездМаксим Галкиндети Пугачевой и Галкина
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