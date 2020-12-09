«Ужасы нашего замка»: Дети Галкина и Пугачевой устроили хоррор-розыгрыш

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Лиза и Гарри Галкины разыграли своих родителей, шоумена Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву. Видеозапись розыгрыша Галкин опубликовал в своем Instagram.

Дети звездной пары сделали пугало со страшной маской и неожиданно продемонстрировали его Галкину. Затем Гарри предложил напугать маму. Пугачева при виде пугала от неожиданности швырнула в него тряпкой и сжалась в кресле.

При этом в комментариях к видеозаписи Примадонна написала «Милота».

Подписчики Галкина похвалили детей за артистичность и креативность, а также отметили, какая веселая атмосфера царит в доме звездной пары.

Лолита Милявская пригласила затейников в свой дом, Галкин ответил ей лаконичным «Жди».

Ранее Максим Галкин снял пародию на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Читайте также: «Будни падишаха»: Галкин показал, как Пугачева делает массаж сыну