Диетологи назвали «лечебные» новогодние блюда для больных коронавирусом

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)

На Новый год для человека, болеющего коронавирусом, следует подготовить особое, «противовирусное» меню. О том, что должно войти в праздничный рацион, рассказали врачи-диетологи.

В первую очередь рекомендуется исключить копченые, жирные, острые блюда и спиртное, поскольку эта еда сильно нагружает и раздражает желудок и кишечник.

— Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате — все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения, — заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

Она советует найти более легкие аналоги тяжелой пищи, в частности, заменив жареные мясо или рыбу на тушеное, а также включив в меню фрукты и овощи.

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова также рекомендует запастись цитрусовыми, чтобы не только получить витамин C, но и создать праздничное настроение.

— Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины — все очистить и переварить с желатином, — пояснила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Помимо прочего, в меню больного ковидом можно добавить «лечебную» закуску — маринованный лук. Его нужно нарезать кружочками, сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Так лук сохраняет свои антибактериальные противовирусные свойства и при этом становится хорошим дополнением к тушеной рыбе, курице или мясу.

Кроме того, эксперт рассказала о еще одном «противовирусном» и легком блюде — шариках из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока.

Наконец, специалисты советуют зараженным COVID-19 отказаться от алкоголя не только на время праздников, но и на период лечения от инфекции, заменив его морсами из облепихи, малины или клюквы.

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