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Диетологи назвали «лечебные» новогодние блюда для больных коронавирусом
Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)

Диетологи назвали «лечебные» новогодние блюда для больных коронавирусом

Ростислав Зубков

Здоровье

На Новый год для человека, болеющего коронавирусом, следует подготовить особое, «противовирусное» меню. О том, что должно войти в праздничный рацион, рассказали врачи-диетологи.

В первую очередь рекомендуется исключить копченые, жирные, острые блюда и спиртное, поскольку эта еда сильно нагружает и раздражает желудок и кишечник.

— Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате — все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения, — заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

Она советует найти более легкие аналоги тяжелой пищи, в частности, заменив жареные мясо или рыбу на тушеное, а также включив в меню фрукты и овощи.

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова также рекомендует запастись цитрусовыми, чтобы не только получить витамин C, но и создать праздничное настроение.

— Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины — все очистить и переварить с желатином, — пояснила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Помимо прочего, в меню больного ковидом можно добавить «лечебную» закуску — маринованный лук. Его нужно нарезать кружочками, сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Так лук сохраняет свои антибактериальные противовирусные свойства и при этом становится хорошим дополнением к тушеной рыбе, курице или мясу.

Кроме того, эксперт рассказала о еще одном «противовирусном» и легком блюде — шариках из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока.

Наконец, специалисты советуют зараженным COVID-19 отказаться от алкоголя не только на время праздников, но и на период лечения от инфекции, заменив его морсами из облепихи, малины или клюквы.

Читайте также: Эксперты рассказали об опасности отказа от мяса в период пандемии COVID-19

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