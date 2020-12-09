Десятки детей попали в больницы после массового отравления в интернате в Киргизии
Более 20 воспитанников школы-интерната в Киргизии госпитализированы с отравлением. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила в среду, 9 декабря.
— В городскую детскую клиническую больницу по линии скорой помощи доставлены 23 ребенка с пищевой токсикоинфекцией, — сказали РИА Новости в ведомстве.
Врачи оказали детям необходимую помощь, им провели промывание желудка, инфузионную и детоксикационную терапию. На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту случившегося госсанэпиднадзор начал проводить эпидемиологическое исследование.
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