Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Десятки детей попали в больницы после массового отравления в интернате в Киргизии
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Десятки детей попали в больницы после массового отравления в интернате в Киргизии

Ростислав Зубков

Происшествия

Более 20 воспитанников школы-интерната в Киргизии госпитализированы с отравлением. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила в среду, 9 декабря.

— В городскую детскую клиническую больницу по линии скорой помощи доставлены 23 ребенка с пищевой токсикоинфекцией, — сказали РИА Новости в ведомстве.

Врачи оказали детям необходимую помощь, им провели промывание желудка, инфузионную и детоксикационную терапию. На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту случившегося госсанэпиднадзор начал проводить эпидемиологическое исследование.

Читайте также: Названа причина инцидента в бассейне в Астрахани, где люди отравились хлором

отравлениедетиКиргизия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте