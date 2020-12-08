Названа причина инцидента в бассейне в Астрахани, где люди отравились хлором

Фото: astr.sledcom.ru / СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

Следователи полагают, что причиной отравления хлором более 30 человек в бассейне в Астрахани стал тот факт, что один из сотрудников спорткомплекса перепутал баки с жидкостями при обработке воды. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области во вторник, 8 декабря.

По предварительной информации, это был первый рабочий день работника, при этом его допустили к исполнению обязанностей без предварительного инструктажа, за который должна была отвечать исполняющая обязанности директора спорткомплекса.

Следствие, предварительно, выяснило, что сотрудник перепутал баки. В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Он поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посетители бассейна в спорткомплексе «Динамо» почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По информации местного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, в том числе 20 детей.

Исполняющей обязанности директора спорткомплекса «Динамо» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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