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Российские телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российские телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина будет проводиться по меньшей мере три часа, ожидают федеральные телеканалы страны. Именно столько времени они закладывают на предстоящую трансляцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на телепрограмму.

По данным агентства, пресс-конференция состоится в четверг, 17 декабря. Она стартует в полдень и завершится ориентировочно в 15:00.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина.

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