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Рабочих на стройках Москвы будут проверять с помощью «умного» костюма
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рабочих на стройках Москвы будут проверять с помощью «умного» костюма

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Открытое шоссеКарта всех событий

Данные о работе сотрудников различных профессий на строительных площадках Москвы оцифруют с помощью «умного» костюма. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Прототип костюма создан в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Его будут тестировать на пилотном объекте, строящемся на Открытом шоссе. Костюм будут надевать на работников отдельных специальностей, например сварщиков и каменщиков, и собирать данные об их деятельности.

Данные будут попадать на сервер правительства столицы, где будет осуществляться их обработка, интерпретация и анализ. В результате планируется получить эталонные модели производственной деятельности. После этого костюмы будут надевать на других рабочих, чтобы проверять соблюдение правил и норм безопасности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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