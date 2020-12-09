«Ну как удержаться?!»: Ирина Пегова рассказала о трудностях соблюдения диеты

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова рассказала, как сложно она переносит диету и насколько трудно ей отказываться от вечерних подходов к холодильнику. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

— Ну как удержаться и не поесть на ночь!? Как просто взять и не подходить вечером к холодильнику?! Как устоять перед таким соблазном? Может, нет мотивации? Может, нет силы воли? Может, может, может, я просто люблю вкусно поесть? Почему я должна себе в этом отказывать?! Да! Сегодня отказала, прямо взяла и прошла мимо, — поделилась своими успехами Пегова с подписчиками.

Поклонники артистки оценили силу воли и стремление своего кумира избавиться от лишних калорий: «Шикарная»; «Неземная»; «Есть у вас сила воли – это похвально»; «Вкуснющяя фоткая»; «Ох и упорная вы и сильна духом».

Ранее любимица зрителей Ирина Пегова в юности долго страдала от мучивших ее комплексов.

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