За сутки в России выявили 26 190 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в России выявили 26 190 случаев коронавируса. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 9 декабря.

Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва (5145), Петербург (3761) и Подмосковье (1372).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 559 человек. Еще 26 823 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 2 541 199 случаев ковида. При этом 2 007 809 пациентов переболели и выздоровели, 44 718 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.

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