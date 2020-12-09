Судно «Академик Черский» встало на рейд недалеко от Калининграда

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в Россию и встало на рейд Куршской косы близ Калининграда. Об этом говорят данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

5 декабря корабль закончил путь из Калининграда по направлению к точке, где находится недостроенная часть «Северного потока — 2», и остановился ниже нее — под датским островом Борнхольм у вод Польши.

До этого оператор «Северного потока — 2» объявил о возобновлении в декабре работ по укладке труб. Они будут проводиться в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.

Помимо «Академика Черского», для выполнения вышеуказанных задач пригодным считается судно «Фортуна», которое в настоящее время расположено на стоянке в открытом море неподалеку от порта Висмар.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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